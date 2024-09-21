السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رياض الخولي ينقب عن الآثار في مسلسل حكيم باشا

رياض الخولي، فيتو
رياض الخولي، فيتو

 تبدأ أسرة مسلسل حكيم باشا تصوير أولى مشاهده العمل خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يكون التصوير في أحد الديكورات الأساسية للعمل.

ويلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

وخضع الفنان مصطفي شعبان  للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصطفى شعبان رياض الخولي حكيم باشا مسلسلات رمضان أحمد خالد موسي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، مصطفى شعبان يدخل في صراع مع رياض الخولي بـ"حكيم باشا"

الأكثر قراءة

وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نص تقرير الطب الشرعي لضحايا حريق مخبز على يد سائق في عين شمس

جرس الحصة ضرب، انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم

الواحدة بـ 6.5 جنيه، تعرف على أسعار البيض اليوم في الأسواق

رياض الخولي ينقب عن الآثار في مسلسل حكيم باشا

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

رياض محرز يرد على انتقادات جماهير أهلي جدة بعد تراجع مستواه

انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية ذات "الفترتين" اليوم

منوعات

المزيد

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية