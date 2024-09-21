آخرها صاحب المقام، أشهر 5 أفلام مصرية تحدثت عن الصوفية

لطالما كانت السينما المصرية ثرية وغنية بالموضوعات والقضايا، ومعبرة دومًا عن نبض المجتمع المصري وأفكاره، حيث تم تقديم أفلامًا عن موضوعات متنوعة وكثيرة من قلب مصر وأهلها، وكانت الصوفية، باعتبارها منهجًا يتبعه عددًا من المصريين، حاضرة بطقوسها وأفكارها وبقوة في عدد من الأعمال الفنية المصرية، ومن أبرز هذه الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصوفية:

فيلم شهيدة الحب الإلهي

فيلم من إنتاج عام ١٩٦٢، ويقدم الفيلم قصة حياة شهيدة الحب اﻹلهي رابعة العدوية منذ بدايتها حين وهبها والدها، وانخطرت في حياة اللهو والمجون، قبل أن توجه وقتها وجهدها للتعبد.

وهو فيلم من إخراج عباس كامل وتأليفه هو وإبراهيم الإبياري، ومن بطولة رشدي اباظة، عايدة هلال، حسين رياض، كريمان، صلاح جاهين، توفيق الدقن.

فيلم رابعة العدوية

يقدم فيلم رابعة العدوية الذي تم إنتاجه عام ١٩٦٣ أيضًا قصة حياة الزاهدة الصوفية رابعة العدوية منذ أن فرت إلى البصرة؛ حيث أصبحت جارية للسيد عصام الدين، ثم انتقلت إلى السيد خليل لتصبح جارية له، ثم لقائها بالمتصوف ثوبان الذي يدلها على الطريق الصحيح، وأن حياتها الحالية كلها لهو وعبث، وقرارها أن تترك كل ذلك، وصمودها أمام تعذيب خليل لها، حتى وفاتها.

الفيلم من إخراج نيازي مصطفى وقصة سنية قراعة، وسيناريو وحوار عبد الفتاح مصطفى، ومن بطولة نبيلة عبيد، فريد شوقي، عماد حمدي، حسين رياض، عبدالله غيث، سلوى محمود.

فيلم طريد الفردوس

عمل من إنتاج عام ١٩٦٥ وهو يدور حول درويش يدعى الشيخ عليش، يعيش في عزلة عن الناس ويعيش فقط ما بين الصلاة والصوم والعبادات، ويقصده الكثيرون من أجل الحصول على البركة، وحينما يموت الدرويش عليش، وينقل فى موكب مهيب إلى المقبرة، يصعد إلى السماء من أجل محاسبته، لكن هناك يكتشف أن مجموع حسناته يساوي مجموع سيئاته، وأنه ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار، وبالتالي يصدر قرار بإعادته إلى الدنيا لبضعة أيام من أجل اختباره مرة أخرى.

الفيلم من إخراج فطين عبد الوهاب وعن قصة لتوفيق الحكيم، وكتب السيناريو والحوار كل من علي الزرقاني ومحمد مصطفى، ومن بطولة فريد شوقي، رجاء يوسف، عبد الحفيظ التطاوي، عباس الدالي، عبدالغني النجدي، حسين عسر.

فيلم الليلة الكبيرة

فيلم من إنتاج عام ٢٠١٥، وتقع أحداث الفيلم في يوم واحد في المولد الشعبي المقام لسيدنا عرش الدين، مستعرضًا عالم هذا المولِد، والأحداث المُصاحبة له من حلقات ذكر، وطقوس دينية مختلفة، ويُسْرَد علينا ذلك من خلال مجموعة من القصص والحكايات التي تحدث سواء للقائمين والعاملين في هذا المولد، أو للزائرين خلال ذلك اليوم.

الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وبطولة عمرو عبدالجليل، أحمد رزق، زينة، سمية الخشاب، وفاء عامر، محمد لطفي.

فيلم صاحب المقام

هو عمل فني من إنتاج عام 2020 وتدور أحداثه حول شخص يدعى يحيى، وهو شخص ثري يهتم بنفسه فقط، ومن أجل إنشاء منتجع سياحي يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار، وسرعان ما تنقلب الأمور، حيث تمرض زوجته وتغيب عن الوعي ويبدأ يلاحظ أمور غريبة مثل ظهور سيدة تدعى روح تخبره بأمور وتمنحه إشارات، فيكتشف مع مرور الوقت عالمًا لم يكن يعلم عنه شئ وتتغير حياته كليًا.

فيلم صاحب المقام من إخراج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى، ومن بطولة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، هالة فاخر.