حميد الشاعري يترك بصمة صوته للذكاء الاصطناعي بعد وفاته

أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه حوّط هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه. وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في الشركات التي تعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يمكنهم مقاومة التطور التكنولوجي.