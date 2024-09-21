السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حميد الشاعري يترك بصمة صوته للذكاء الاصطناعي بعد وفاته

حميد الشاعري
حميد الشاعري

أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

 

وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

 

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه حوّط هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه. وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

 

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في الشركات التي تعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يمكنهم مقاومة التطور التكنولوجي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بودكاست حوارات مع عباس حميد الشاعرى عباس ابو الحسن الذكاء الاصطناعي اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار مصر: حميد الشاعري يهين حلاقه، حادث جديد بدائري المعادي، صدمة بأسعار الفراخ، تحذير من موجة حارة، رونالدو يحدد علاقته بجورجينا

أخبار مصر: القبض على لاعب الزمالك أحمد فتوح، مصير الأموال الساخنة في مصر، مفاجأة بشأن الميدالية الذهبية، حميد الشاعري ينعى عمته

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية