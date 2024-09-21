هل تشارك مي عز الدين في الجزء الخامس من المداح؟.. حمادة هلال يرد
نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.
وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.
وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس انا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".
مسلسل المداح
يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.
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