أيتن عامر تكشف لأول مرة حقيقة منع طليقها من رؤية أولاده

خرجت الفنانة أيتن عامر، عن صمتها للرد على الأخبار التي انتشرت عن وجود خلافات بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، خاصة بعد منشور له تحدث فيه عن عدم تمكنه من رؤية أولاده.

في هذا السياق، قالت أيتن خلال لقائها مع et بالعربي: "هو موجود دايما وبيكلمهم على طول".

وكشفت أيتن عامر أنها تعاونت مع محمد عز العرب في تصوير أغنية "بناقص" وقالت: "إحنا شاركنا بعض في نجاحات كتير جدا وعندنا مشروع عمرنا ما هنقدر نفشكله اللي هما الولاد، أنا اسمي ارتبط بيه في نجاحات كتير واسمه ارتبط بيا في نجاحات كتير ودي حاجة مش هنقدر ننكرها ولا نخبيها".

وأكدت أيتن على ترحيبها، بكرة الارتباط من جديد، وعلقت بقولها: " ليه لأ".