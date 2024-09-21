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ثقافة وفنون

قبل ساعات من بدء عرضه، شيرين عادل تروج لمسلسل تيتا زوزو

شيرين عادل، فيتو
شيرين عادل، فيتو

روجت المخرجة شيرين عادل لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل تيتا زوزو قبل ساعات من انطلاق عرضه على منصة Watch It.

حيث نشرت عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام بوستر المسلسل وكتبت “هل أنتم متحمسين؟.. سينطلق اليوم في تمام الثامنة مساء عبر منصة واتش ات”، في إشارة إلى مسلسلها تيتا زوزو.

انطلاق مسلسل تيتا زوزو اليوم

وينتظر عشاق الدراما اليوم السبت بدء عرض مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس وعدد من النجوم علي منصة واتش ات.

حيث سينطلق عرض العمل اليوم في تمام الساعة 8 مساء على المنصة ومن المقرر انطلاق عرضه غدًا الأحد 22 سبتمبر على قناة dmc.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية إحدى القيادات في وزارة الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

 ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

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