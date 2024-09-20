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ثقافة وفنون

إدمان المخدرات ومحاولة الانتحار، أصعب اللحظات في حياة الفنان أحمد عزمي (صور)

الفنان أحمد عزمي،
الفنان أحمد عزمي، فيتو

مازال الفنان أحمد عزمي ،  حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد منشادته لإتاحة فرصة عمل له بالوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية واستجابة الشركة المتحدة له ليتعاقد على عمل فني في رمضان 2025

أحمد عزمي يتعاقد على عمل فني في رمضان 

وأعلن الفنان أحمد عزمي، تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل رمضاني للعرض فى 2025. 

وقال أحمد عزمي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم  على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري.. كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به.. التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان القادم بإذن الله...أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي احلي.. اللهم لك الحمد”

أصعب لحظات في حياة أحمد عزمي 

أحمد عزمي برغم أن في رصيده الكثير من الأدوار البارزة في السينما والتلفزيون، إلا  أنه مر أيضا بظروف صعبة في حياته علي مدار سنوات، ومن أصعب اللحظات التي مر بها هي  القبض عليه في كمين أمني بشرم الشيخ  في عام 2014  وبحوزته أقراص من الترامادول، حيث استوقفه  أحد ضباط أكمنة مدينة شرم، ولاحظ  عدم قدرته على الحديث، وأنه في حالة غير طبيعية وبصحبته إحدى الفتيات.

وكانت  محكمة جنايات شرم الشيخ قضت وقتها  بحبسه 6 أشهر مع الشغل، في قضية تعاطي مخدر الترامادول.

وعن الفترة التي قضاها أحمد عزمي في السجن قال:" الضربة اللى متموتش بتقوّي وأنا قضيت 6 أشهر  مؤلمة، لكنها قوتني وغيرتني.

مضيفا:" الشرب والترامادول ضيعوا جزءا كبيرا من مستقبلي، ولكن خرجت من التجربة القاسية بدروس مستفادة ".

ومن أصعب اللحظات أيضا التي مر بها أحمد عزمي هو تفكيره بالانتحار بسبب شعوره بأنه وصمة عار  في حياة نجله.

محاولة أحمد عزمي الانتحار 

ويقول “عزمي”:" فكرت في الانتحار لما شعرت باليأس لأني حسيت إن وجودي هيبقى وصمة عار في حياة ابني، فكرت في الانتحار لأني في سنة من السنين ما كنتش قادر أدفع مصاريف ابني آدم ولا آخد بالي منه وده أثر فيَّ، وأمي كانت صدمتها الأولى في مقتل أخويا والصدمة التانية كانت فيَّ لما دخلت السجن ولما خرجت توفيت بعدها بـ3 أشهر".

مقتل شقيق أحمد عزمي

ومن أصعب اللحظات أيضا التي مر بها “عزمي” تلك الأزمة النفسية التى عصفت به بعد مقتل شقيقه حمدي،حيث روى تلك القصة وقال إن شقيقه تعرض لـ 13 طعنة في جسده حتى وفاته.

وقال عزمي عن قصة مقتل شقيقه:" "الأمر اللى خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل اخويا حمدي اللى اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص وقتها حسيت ان مصر مبقتش بتاعتنا، ومبقتش حاسس بالانتماء اللى كنت حاسه قبل كده وقتها كان الحل ان روحت شرم الشيخ واشتريت شاليه وفقدان التوازن بدأ يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللى بحبها".

كما طلبت زوجة أحمد عزمي الانفصال عنه بسبب خوفها علي مستقبل نجلهما آدم بسبب تصرفاته وقال الفنان عن هذه الأزمة:" مراتي كان معاها حق انها تنفصل عني وتخلعني  علشان تنقذ اَدم ابني

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