تقديرات إسرائيلية تتخوف من رد قوى لحزب الله فى المستقبل القريب

كشفت القناة الـ13 العبرية، إن التقديرات الأمنية فى إسرائيل، تشير إلى أن حزب الله اللبناني سيرد بقوة في المستقبل القريب على الضربات الأخيرة.

الصحة اللبنانية تعلن ارتفع عدد ضحايا العدوان إلي 14 شهيدا

هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 14 شهيدا".

وزير الدفاع الأمريكى يعبر عن قلقه من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

كما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن، أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، قلقه بشأن التصعيد الحالي مع حزب الله اللبناني.

وأضاف بيان البنتاجون، أن أوستن أبلغ جالانت بأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن سكان الحدود مع لبنان من العودة لمنازلهم.

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن لندن تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان جوا إذا تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة.