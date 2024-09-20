مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

أدلى السفير الإيراني لدي لبنان، مجتبى أمانى، اليوم، بأول تصريحات له حول إصابته فى تفجيرات "البيجر" التى طالت لبنان بغرض استهداف مقاتلى حزب الله.

مجتبى أمانى يكشف استخدامات البيجر فى لبنان

وقال سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني: إن أجهزة الاتصال التي جرى تفجيرها في لبنان كانت مستخدمة بشكل أكبر في المستشفيات ورياض الأطفال، للإبلاغ عن الهجمات الإسرائيلية المحتملة.

جاء ذلك أثناء استقبال مجتبى أماني، مع المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي زارته في مكان علاجه بالعاصمة طهران، بعدما تم نقله إلى بلاده بسبب إصابته جراء انفجار أجهزة البيجر.

مجتبى أمانى يوضح أهداف استخدام البيجر فى لبنان

ولفت السفير مجتبي أماني، إلى إن أجهزة الاتصال كان لها استخدام إنساني وليس سياسي وتم توزيعها على المستشفيات ورياض الأطفال فقط للإبلاغ عن احتمال وقوع هجوم من إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حرص اليوم، على زيارة جرحى انفجارات أجهزة الاتصال الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفارابي لطب العيون في طهران لتلقّي العلاج، ورافق سفير لبنان لدى طهران حسن عباس، الرئيس الإيراني في جولته التفقدية للجرحى اللبنانيين.