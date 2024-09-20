بدء جلسة مجلس الأمن لمناقشة الانفجارات الدامية لأجهزة البيجر فى لبنان

بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال “البيجر” لعناصر في حزب الله بلبنان.

جلسة مجلس الأمن لمناقشة تفجيرات البيجر فى لبنان

وأعلنت الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن الدولي، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر، لمناقشة العداون الإسرائيلي على لبنان، من خلال تفجيرات أجهزة الاتصال "البيجر".

عقد جلسة مجلس الأمن بواسطة الجزائر بناء على طلب لبنان

وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.

وتوجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة التي تبحث الوضع في لبنان.