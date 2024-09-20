الجيش البريطاني يرفع حالة التأهب لإجلاء رعايا المملكة المتحدة من لبنان

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن لندن تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان جوا إذا تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة.

بريطانيا تتأهب لإجلاء رعاياها من لبنان

وقالت الصحيفة، أن الجيش البريطاني وضع في حالة تأهب لبدء عملية إجلاء طارئة مع وجود سفينتين في المنطقة.

وأنطلقت قبل قيل أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله بلبنان.

الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

ودان مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان".

وأعلنت الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن الدولي، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر، لمناقشة العداون الإسرائيلي على لبنان، من خلال تفجيرات أجهزة الاتصال "البيجر".

وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.