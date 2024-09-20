تصريحات متناقضة لجيش الاحتلال بشأن الهجوم على حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه لا يسعى إلى تصعيد واسع مع حزب الله، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري في تصريحات صحفية: “نحن لا نسعى إلى تصعيد واسع في المنطقة، نحن نعمل تماشيا مع أهداف الحرب”.

وفي السياق ذاته توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، حزب الله بمواصلة مرحلة جديدة من العمليات، حتى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

جالانت يتوعد حزب الله بمرحلة جديدة من العمليات

وأكد جالانت في منشور له على منصة اكس، أن تل أبيب لن تتراجع عن موقفها، وزعم أن ‏عملياتها في الشمل مستمرة حتى تحقيق هدفنا، قائلا نواصل مطاردة أعدائنا ‏حتى في الضاحية الجنوبية ببيروت حسب زعمه.

مطاردة حزب الله ‏حتى في الضاحية من بيروت

وأضاف، ‏"لقد أنهيت للتو من تقييم للوضع مع رئيس الأركان وكبار قادة الجيش الإسرائيلي في ضوء التطورات على الجبهة الشمالية والعملية الموجهة للقضاء على القيادة العملياتية لـ"حزب الله".

وتابع، "سنواصل مطاردة حزب الله ‏حتى في الضاحية من بيروت لحماية مواطنينا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، مساء اليوم الجمعة، اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل، بغارة جوية دقيقة استهدفت اجتماعا لقيادات الميليشيا في الضاحية الجنوبية.