الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

معارض سيارات، فيتو
معارض سيارات، فيتو

 أصدرت دولة عربية قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية.

بيع السيارات فى الكويت

 وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن عدم بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.


وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".

 

سد الثغرات غسل الأموال

 وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بـغسل الأموال تحديدا".
وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".

 

مكافحة الجرائم المالية

وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لـمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".
 

ومضت، لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
 

الكويت تسحب الجنسية من 112 شخصا

بعد إعلان وفاته، تعرف على الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس وزراء الكويت الأسبق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيع السيارات بـ الكاش بيع السيارات غسل الأموال

مواد متعلقة

القبض على سائق بسوهاج نصب على 4 مواطنين بزعم تسفيرهم لدولة الكويت

صبحي يوقع بروتوكولين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة مع الكويت

وزير خارجية الكويت يشيد بجهود مصر في استعادة الاستقرار بالمنطقة

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

الأكثر قراءة

رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

مدبولي: مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي مرة أخرى

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، 11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء اليوم

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية