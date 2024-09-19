دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أصدرت دولة عربية قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية.

بيع السيارات فى الكويت

وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن عدم بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".

سد الثغرات غسل الأموال

وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بـغسل الأموال تحديدا".

وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".

مكافحة الجرائم المالية

وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لـمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".



ومضت، لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".

