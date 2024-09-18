البنك المركزي السعودي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وواكبت بنوك مركزية خليجية أخرى (الإمارات، البحرين، قطر، الكويت) تحركات الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.
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