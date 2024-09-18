الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي السعودي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

البنك المركزى السعودى،
البنك المركزى السعودى، فيتو

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وواكبت بنوك مركزية خليجية أخرى (الإمارات، البحرين، قطر، الكويت) تحركات الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياطي الفيدرالي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنوك مركزية خليجية بنوك مركزية

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

لينك نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

دورتموند يضرب كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

تفاصيل انسحاب أيمن الشريعي من اجتماع رابطة الأندية بعد 15 دقيقة فقط

ثروت سويلم: اجتماع الأندية مع الرابطة "تاريخي" والخطيب لم يتحدث عن الكأس

منوعات

المزيد

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية