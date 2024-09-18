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اقتصاد

المركزي الكويتي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

المركزى الكويتى،
المركزى الكويتى، فيتو

أعلن البنك المركزي  الكويتي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00% اعتبارًا من غدٍ.

وجاء قرار مجلس إدارة البنك «في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محليًّا وعالميًّا، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية».

وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون في تصريح صحافي أن «القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية».

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