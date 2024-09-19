الكويت تسحب الجنسية من 112 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من (112) حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بناء على اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

فقدان الجنسية الكويتية

وأضافت الوزارة في بيان لها أن قرار اللجنة جاء كالآتي: فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (1) حالة وفقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (12) حالة وكذا سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (58) حالة.

قانون الجنسية الكويتية

كما تم سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (41) حالة.