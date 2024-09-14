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خارج الحدود

بعد إعلان وفاته، تعرف على الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس وزراء الكويت الأسبق

الشيخ جابر مبارك
الشيخ جابر مبارك الصباح، فيتو

 أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، وفاة رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وفاة رئيس الوزراء الكويتي الأسبق

وتولى الشيخ جابر رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 2011 و2019، بعدما تدرج في تسلم الوظائف والمناصب طوال 60 عامًا تقريبًا.

من هو رئيس وزراء الكويت الأسبق

ولد الشيخ جابر المبارك عام 1942، وبعد إكمال تعليمه دخل سلك العمل الحكومي عام 1968، إذ تنقل بين عدد من الوظائف والمناصب.

في العام 1979، عُيِّن محافظًا لـ"حولي"، ثم محافظًا لـ "الأحمدي".

انتقل بعدها للحكومة، إذ تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام.

منذ العام 2001، عُين الشيخ جابر المبارك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية، في عدة تشكيلات حكومية حتى العام 2011، عندما تسلّم رئاسة الحكومة.

 

علاقة رئيس الوزراء الكويتي الأسبق بمصر

 جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، زار القاهرة في زيارة رسمية عام 2019، على رأس وفد كبير ضم عددا من الوزراء ورجال المال والأعمال، وممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومجلس الأعمال المصرى الكويتى والصندوق الكويتى للتنمية.

وشهدت حينها الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات التى عملت علي تعزيز مسيرة العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، علاوة على مباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما مثلت هذه الزيارة أهمية كبيرة لمصر كما هو الحال بالنسبة للكويت؛ نظرا للعلاقات الأخوية المتميزة والعميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث ترتبط مصر مع الكويت بروابط قوية فى المجالات المختلفة، وبينهما محطات تاريخية مشرقة، وينتظرهما مستقبل مشترك يتم تعزيزه باستمرار بإرادة شعبية ورسمية.
 

 

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