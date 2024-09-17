الرئيس الإيراني يزور نيويورك الأحد المقبل، اعرف السبب

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يتوجه يوم الأحد المقبل، إلى نيويورك للمشاركة باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

ووفق المصدر ذاته؛ فمن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة ايران في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل 24 سبتمبر الجاري.

لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الدول الأوروبية

وأشارت الوكالة الإيرانية أن بزشكيان سيلتقي الجالية الإيرانية المقيمة في أمريكا، والاجتماع مع زعماء الأديان السماوية، ومدراء الإعلام والمعاهد، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الدول الأوروبية والآسيوية والعالم الإسلامي.

وعلى الجانب الآخر قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن مغادرة حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية الشرق الأوسط لا تعني زوال تهديد إيران.

وأضاف: "لا يزال لدينا قوات في المنطقة أكثر مما كان في أبريل الماضي إبان هجوم إيران على إسرائيل.. ومن المهم أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل على أهبة الاستعداد لردع إيران".