وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لردع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء اليوم السبت: إن مغادرة حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية الشرق الأوسط لا تعني زوال تهديد إيران.

وأضاف: "لا يزال لدينا قوات في المنطقة أكثر مما كان في أبريل الماضي إبان هجوم إيران على إسرائيل.. ومن المهم أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل على أهبة الاستعداد لردع إيران".

حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" تغادر الشرق الأوسط

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن واحدة من حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة.

وكانت واشنطن نشرت حاملتي طائرات لأهداف من بينها ردع إيران عن تنفيذ هجوم هددت بشنه على إسرائيل.

وجاء القرار بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من توجيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمرا لحاملة الطائرات تيودور روزفلت بالبقاء في الشرق الأوسط حتى بعد وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محلها.



