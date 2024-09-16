استخدمها الحوثيون ضد إسرائيل، الرئيس الإيراني يكشف امتلاك بلاده نوعية جديدة من الصواريخ

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران تمتلك صواريخ فرط صوتية وتطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي بطهران، إن الحلفاء، لا سيما في اليمن يملكون التقنية اللازمة لإنتاج الصواريخ المتطورة، نافيا إرسال صواريخ فرط صوتية إلى جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين”.

وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران لديها رؤية مشتركة مع اليمنيين (أنصار الله) لدعم الفلسطينيين في مواجهة الكيان الصهيوني".

ويوم أمس الأحد، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" ضد هدف عسكري في مدينة يافا بإسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي جديد، بحسب قوله.

وقال سريع في بيان عبر قناته على تطبيق "تلجرام": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة".

وأضاف: "نُفذتِ العملية بصاروخ باليستي جديد فرطِ صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".

وأشار إلى أن الصاروخ البالستي قد "قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".

ووفقا له، فإن "هذه العملية تأتي في إطارِ المرحلة الخامسة وجاءت تتويجًا لجهود أبطال القوة الصاروخية، الذين بذلوا جهودًا جبارةً في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية".

وأكد سريع أن "العدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن يمنعنا من الانتصار للشعب الفلسطيني".

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