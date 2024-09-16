الرئيس الإيراني: نسعى لتقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تحاول تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والأردن.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان تصريحات أدلى بها في مؤتمره الصحفي الأول، ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، مؤكدا على أهمية وحدة المسلمين والإصلاح بين الأخوة له أهمية كبيرة وأي خلافات يجب حلها عبر الحوار والتعاون، أرحب بأي خطوة يمكن أن تقربنا من بعضنا بعضا"، على حد تعبيره.

ودعا الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي لزيارة إيران، مشيرا إلى أنه وجه له دعوة لزيارة طهران، وإذا كانت هناك فرصة سنقوم بزيارة أيضا، وتابع: "معا ويدا بيد يمكننا أن نجعل إسرائيل تفهم أنه ليس من حقها قصف الأبرياء".

في السياق ذاته، تحدث رئيس الجمهورية الإيراني عن تعزيز العلاقات مع تركيا، مؤكدا أنها "بلد صديق وشقيق لنا وبيننا علاقات قوية وتربطنا أواصر أشبه بالقرابة، ويمكن لتركيا أن تصل عبر إيران ألى باكستان وأفغانستان، ونعول كثيرا على تركيا وباقي البلدان الإسلامية".