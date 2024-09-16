الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: نسعى لتقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تحاول تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والأردن.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان تصريحات أدلى بها في مؤتمره الصحفي الأول، ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، مؤكدا على أهمية وحدة المسلمين والإصلاح بين الأخوة له أهمية كبيرة وأي خلافات يجب حلها عبر الحوار والتعاون، أرحب بأي خطوة يمكن أن تقربنا من بعضنا بعضا"، على حد تعبيره.

ودعا الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي لزيارة إيران، مشيرا إلى أنه وجه له دعوة لزيارة طهران، وإذا كانت هناك فرصة سنقوم بزيارة أيضا، وتابع: "معا ويدا بيد يمكننا أن نجعل إسرائيل تفهم أنه ليس من حقها قصف الأبرياء".

في السياق ذاته، تحدث رئيس الجمهورية الإيراني عن تعزيز العلاقات مع تركيا، مؤكدا أنها "بلد صديق وشقيق لنا وبيننا علاقات قوية وتربطنا أواصر أشبه بالقرابة، ويمكن لتركيا أن تصل عبر إيران ألى باكستان وأفغانستان، ونعول كثيرا على تركيا وباقي البلدان الإسلامية".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

ولى العهد السعودية طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الاسلامية

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية