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خارج الحدود

إيران تدعو أوروبا للتفاوض بشأن أوكرانيا

وزير خارجية إيران،
وزير خارجية إيران، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الأوروبية التي لديها مخاوف من الدور الإيراني بشأن أوكرانيا إلى التفاوض مع طهران.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "بإمكان الأوروبيين التحدث إلينا إذا كانت لديهم مخاوف بشأن أوكرانيا"، مضيفًا: "لا يجوز لأوروبا أن تتوقع منا أن نفهم مخاوفها الأمنية من جانب واحد، وإذا كانوا قلقين، فنحن نشعر بالقلق، ونحن نشعر بالقلق أيضًا بشأن العقوبات والقضايا الاقتصادية والأمنية".

وأوضح: "إن حل هذه القضية لا يكمن في استخدام أداة العقوبات الفاشلة، ولقد قاطعونا من قبل وفي النهاية وصلوا إلى طاولة المفاوضات".

وفي الأيام الماضية، فرضت الدول الأوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب تقارير عن تزويد  روسيا  بصواريخ باليستية، رغم نفي طهران.

وقال عراقجي: "أليست إيران دولة محاصرة بالأسلاك الشائكة، فكيف وصلت إلى حد أنها تستطيع تصدير الأسلحة المعقدة حسب زعمكم؟ وهذا أيضا بالنسبة لروسيا".

وعن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، قال عراقجي: "من أجل البدء بالمفاوضات النووية من جديد يجب إرساء الأساس الصحيح الأول".

وأوضح: "يمكن أن نعود إلى صيغة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لأن بعض أجزاء هذه الخطة لا تحقق الفوائد السابقة لإيران، لكنها إطار يمكن أن يقودنا إلى اتفاق جديد".

وتابع وزير الخارجية الإيراني "لن ننتظر أمريكا للتفاوض على الملف النووي، ولن نوافق على أي اتفاق حتى تتحقق مصالحنا، ولا يهم من هو الطرف المقابل لمصالحنا الوطنية".

 

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