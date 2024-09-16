الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: يجب إلغاء الحدود بين دول الجوار

الرئيس الإيراني الجديد،
الرئيس الإيراني الجديد، فيتو

 انطلق المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، وذلك في قاعة المؤتمرات بطهران، بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

أسبوع الوحدة الوطنية الإسلامية في إيران

 وقال رئيس الجمهورية الإيرانية: "اخترنا هذا اليوم للمؤتمر الصحفي لأنه يأتي في أسبوع الوحدة الإسلامية، كما تعمدنا التأخير في إقامة المؤتمر لنعمل شيئا ونستطيع أن نرد على الأسئلة"، مؤكدا أن نهج حكومته سيكون مبنيا على الوفاق والوحدة".

 وأضاف  بزشكيان: نأمل حل مشكلة التحويلات البنكية من أجل فتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، كما أشار إلى أن  وساطة الصين  بين إيران وبين السعودية كانت خطوةً مهمةً لتحسين التضامن في المنطقة، وأنه ستكون هناك علاقة استراتيجية مع الصين قطعًا.


وتابع: العلاقة مع الصين وروسيا ممتازة وأنا أدعم تطبيق الاتفاقية لـ25 عامًا مع الصين، وعلينا تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية بشكل يعزز العلاقات على مختلف المستويات.
 

واستكمل  بزشكيان: “علينا تحسين الاتفاقيات مع الدول الأجنبية من أجل حل المشكلات الداخلية والخارجية”، كما دعا  إلى إلغاء الحدود بين دول الجوار تنفيذا لدعوة الإسلام إلى الوحدة بين المسلمين.

إيران تدعو أوروبا للتفاوض بشأن أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لردع إيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الصين وروسيا الصين الولايات المتحدة إيران رئيس الجمهورية الايرانية روسيا

مواد متعلقة

إيران تدعو أوروبا للتفاوض بشأن أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لردع إيران

رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يزعم: إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

منوعات

المزيد

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار السكر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلى

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

في اتهام اللاعب بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية