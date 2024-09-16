الرئيس الإيراني: يجب إلغاء الحدود بين دول الجوار

انطلق المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، وذلك في قاعة المؤتمرات بطهران، بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

أسبوع الوحدة الوطنية الإسلامية في إيران

وقال رئيس الجمهورية الإيرانية: "اخترنا هذا اليوم للمؤتمر الصحفي لأنه يأتي في أسبوع الوحدة الإسلامية، كما تعمدنا التأخير في إقامة المؤتمر لنعمل شيئا ونستطيع أن نرد على الأسئلة"، مؤكدا أن نهج حكومته سيكون مبنيا على الوفاق والوحدة".

وأضاف بزشكيان: نأمل حل مشكلة التحويلات البنكية من أجل فتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، كما أشار إلى أن وساطة الصين بين إيران وبين السعودية كانت خطوةً مهمةً لتحسين التضامن في المنطقة، وأنه ستكون هناك علاقة استراتيجية مع الصين قطعًا.



وتابع: العلاقة مع الصين وروسيا ممتازة وأنا أدعم تطبيق الاتفاقية لـ25 عامًا مع الصين، وعلينا تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية بشكل يعزز العلاقات على مختلف المستويات.



واستكمل بزشكيان: “علينا تحسين الاتفاقيات مع الدول الأجنبية من أجل حل المشكلات الداخلية والخارجية”، كما دعا إلى إلغاء الحدود بين دول الجوار تنفيذا لدعوة الإسلام إلى الوحدة بين المسلمين.