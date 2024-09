فرقة كورية ضمن الموسيقى التصويرية لمسلسل «أركان» الموسم الثاني

كشفت Netfilx من خلال الموقع الرسمي لمسلسل “Arcane” على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، عن الموسيقى التصويرية الرسمية للموسم الثاني، والتي من المقرر أن تضم فنانين مثل Twenty One Pilots وStray Kids وFever 333.

مسلسل Arcane

وتم عرض Arcane، وهو مسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه في عالم League Of Legends، لأول مرة في نوفمبر 2021 وسرعان ما أصبح أحد أكثر العروض مشاهدة على Netflix، وحصل على المركز الأول من Squid Games.

وتم الكشف عن الموسيقى التصويرية الرسمية للموسم الثاني من Arcane، حيث من المقرر أن تضم أمثال Twenty One Pilots وStray Kids وFever 333 مسارات جديدة.

ومن المقرر أن يُطرح الموسم الثاني والأخير على منصة البث في نوفمبر، وبعد الكثير من التشويق على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت Riot Games الفنانين الذين ساهموا في الموسيقى التصويرية الضخمة.

قائمة أغانى مسلسل Arcane الجزء الثانى

في وقت سابق من هذا الشهر، شاركت Ashnikko أول مادة جديدة لها لعام 2024 مع "Paint The Town Blue" لتتزامن مع إطلاق المقطع الدعائي للموسم الثاني من Arcane. المسار المتبجح هو واحد من عشرين أغنية جديدة ستظهر في الموسيقى التصويرية الجديدة وفقًا لبيان صحفي، فإن كل مسار هو مقطوعة موسيقية أصلية تم إنشاؤها للحظات محورية محددة في السلسلة.

مساهمة Stray Kids في الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من Arcane هي أغنية تسمى "Come Play"، والتي تضم أيضًا عازف جيتار Rage Against The Machine توم موريلو ومغني الراب البورتوريكي يونج ميكو.

وقالت فرقة الكيبوب Stray Kids في بيان لهم من خلال صفحتهم الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعى “x”: "نحن متحمسون جدًا لـ Arcane وLeague Of Legends". "أغنيتنا المنفردة "Come Play" لها طعم ديناميكي، حيث تجمع جميع أنواع الأصوات واللغات معًا، نحن نستمتع بلعب League، ونحن متحمسون لأن يسمع المعجبون هذه الأغنية ويشاهدون الموسم الثاني من Arcane!"

ومن المقرر أيضًا أن تصدر Twenty One Pilots أول مشروع جديد لهم منذ "Clancy" كجزء من الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من Arcane، ووفقًا للمغني تايلر جوزيف، فقد كتب "The Line" بعد أن استوحى الإلهام من الموسم الأول و"كيف أن فكرة الأسرة ومن يمكن أن يشكل عائلتك تقع ضمن الموضوع الرئيسي، وكيف ساهمت الموسيقى في إحياء ذلك داخل عالم Arcane".