Stray Kids يقدمون أغنيتي البداية والنهاية لأنمي Tower of God S2 (فيديو)

أعلن الموقع الرسمي وحسابات أنمي Tower of God أن فرقة الكيبوب Stray Kids ستعود لتقديم أغنيتي البداية والنهاية الجديدتين للفصل الثاني القادم من السلسلة بأغاني أصلية من كتابتهم وإنتاجهم الخاص، والذي من المقرر عرضه بدءًا من 6 أكتوبر.

وعلقت الفرقة على هذا الخبر من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت:

"بعد مرور أربع سنوات ونصف منذ الموسم الأول من "Tower of God"، ستغني فرقة Stray Kids الأغنية الافتتاحية والنهائية لهذه السلسلة مرة أخرى.

يشرفنا حقًا أن يتم اختيارنا للغناء في هذه السلسلة للمرة الثانية.

كل من الأغنية الافتتاحية والأغنية النهائية عبارة عن أغنيتين جديدتين ابتكرناهما، مع التفكير في بام والشخصيات الأخرى حتى تتمكن هذه الأغاني من التعايش داخل عالم "Tower of God: WORKSHOP BATTLE"

نأمل أن تساعد أغانينا في الاستمتاع بـ "Tower of God: WORKSHOP BATTLE" أكثر"

ومن الجدير بالذكر أن فرقة stray kids قد سبق وغنوا أغنية البداية والنهاية لإنمي tower of god منذ 4 سنوات بأغنتي top وslump من إنتاجهم الموسيقي وكتابتهم، والتي حققتا نجاحًا كبيرًا على المخططات اليابانية، حيث ترسمت أغنية top بالمركز الثانى بالبلبورد hot 100، ولا تزال حتى الآن بالمخطط لتكون بذلك قد قضت أطول مدة لأغنية لفنان أجنبي.