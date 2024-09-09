يونجون عضو فرقة TXT يعلن عن أول ألبوم منفرد له (فيديو )

طرحت يونجون عضو فرقة الكيبوب TXT عن البوستر والفيديو التشويقي لأول ألبوم منفرد له بعنوان “GGUM”.

وأكدت وكالة BIGHIT MUSIC أن عضو فرقة Tomorrowxtogether يونجون، سيترسم كمُنفرد في سبتمبر الجاري، مؤكدين أنهم سيقوموا بالإعلان عن تاريخ الإصدار والتفاصيل المحددة الأخرى في وقتٍ لاحق.

وقد سبق وأكد يونجون عن خططهِ لترسيمه المنفرد خلال ظهوره كضيف في برنامج جين من BTS على يوتيوب "Run Jin" في 3 سبتمبر، حيث فاجأ المعجبين بقوله، "أنا أستعد لترسيمي المُنفرد".

يونجون هو اول اعضاء فرقة TXT يترسم كمنفرد، والذي يثير حماس المعجبين حول نوع الموسيقة التى سيختارها الفنان، فعل سيكمل على خطى فرقته فى أغانى البوب الهادئة أم سيتجه لطريق مختلف تمامًا مثل الروك أو الـEDM.