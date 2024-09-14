أخبار الحوادث اليوم: قرار جديد في محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة.. انهيار عقار ببولاق أبو العلا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى بولاق أبو العلا
شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت، وانتلقت قوات الحماية المدنية والإسعاف الى مكان البلاغ.
ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.
متوفى من 3 ايام، العثور على جثة شخص داخل منزله بالمنوفية
عثر مواطن على جثمان عمه، عامل بقرية بهناي، التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، داخل مسكنه، وتبين أنه توفي منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مستشفى الباجور التخصصي.
تأجيل محاكمة 37 متهما بـ"خلية التجمع"
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات.
تأجيل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة لهذا الموعد
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، تأجيل محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر إداريا لجلسة 19 سبتمبر الجاري.
القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما في الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما، لرفضه ترك منزله الذي يقطن فيه مع زوجته بدائرة قسم الهرم .
إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات برأس البر
أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة (تسير عكس الاتجاه) بثلاث سيارات على طريق رأس البر التابع لمحافظة دمياط.
ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على قروض بالجمالية
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى الجمالية.
الدبدوب المتحرش، حكاية شاب يرتدى ملابس تنكرية يتحرش بالمعلمات بأكتوبر
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام شاب يرتدي ملابس تنكرية في حفل مدرسي، بالتحرش بـ 3 معلمات أثناء حفل استقبال الأطفال في أكتوبر.
ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق لـ 31
لقى شخصان مصرعهما، فيما ارتفع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى 31 شخصا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.