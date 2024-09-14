أخبار الحوادث اليوم: قرار جديد في محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة.. انهيار عقار ببولاق أبو العلا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت، وانتلقت قوات الحماية المدنية والإسعاف الى مكان البلاغ.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

عثر مواطن على جثمان عمه، عامل بقرية بهناي، التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، داخل مسكنه، وتبين أنه توفي منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مستشفى الباجور التخصصي.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، تأجيل محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر إداريا لجلسة 19 سبتمبر الجاري.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما، لرفضه ترك منزله الذي يقطن فيه مع زوجته بدائرة قسم الهرم .

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة (تسير عكس الاتجاه) بثلاث سيارات على طريق رأس البر التابع لمحافظة دمياط.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى الجمالية.

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام شاب يرتدي ملابس تنكرية في حفل مدرسي، بالتحرش بـ 3 معلمات أثناء حفل استقبال الأطفال في أكتوبر.

لقى شخصان مصرعهما، فيما ارتفع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى 31 شخصا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

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