السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على قروض بالجمالية

ضبط تشكيل عصابى لتزوير
ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى الجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

 

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على قروض

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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