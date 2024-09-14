ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 قطعة سلاح نارى، تشمل (بندقية خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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