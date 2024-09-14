السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 37 متهما بـ"خلية التجمع"

محاكمة المتهمين في
محاكمة المتهمين في خلية التجمع، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات.

 

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة داعش إرهابية  ، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

 

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتي العاشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتي الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتي الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية  ن، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

 

واستكمل: المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها، والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري

انهيار جزئي لعقار قديم في الدويقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ببدر جماعة إرهابية جرائم ارهابية

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري

انهيار جزئي لعقار قديم في الدويقة

بعد ترحيله لسجن مايو، نيابة وسط القاهرة تحقق مع يحيى الكومي غدا

الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة بمادة سامة في مدينة بدر

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالعاصمة الإدارية

عصام صاصا في آخر ظهور له قبل ضبطه: أنا يتيم الأب وكنا نعيش تحت خط الفقر (فيديو)

جريمة تنتهي بمقتل سيدة وعشيقها في دار السلام

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية