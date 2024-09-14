الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق لـ 31

حادث تصادم قطارين
حادث تصادم قطارين بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، فيما ارتفع عدد مصابي حادث  تصادم قطاري الزقازيق  بمحافظة الشرقية إلى 31 شخصا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل  المصابين  إلى المستشفيات.

فيما تتواصل جهود فريق الإنقاذ البحث عن المصابين وانتشال العالقين بمعرفة قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف.

ودفعت وزارة الصحة والسكان،  بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث تصادم قطارين فى الشرقية، وتم نقل 29 مصابا إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق.

كشف الفحص المبدئى، سبب وقوع حادث تصادم قطارى الشرقية، وتبين بان خطأ من عامل التحويلة وراء وقوع حادث التصادم.

وأشار الفحص المبدئى، بان  قطار قادم من الصالحية بلبيس واخر قادم من المنصورة سيتم تحويل مسار أحدهما إلا أن عامل التحويلة وقع فى خطأ تسبب فى وقوع تصادم القطارين.

 

أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية الى مكان الحادث.

كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.


 

 

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