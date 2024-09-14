متوفى من 3 ايام، العثور على جثة شخص داخل منزله بالمنوفية
عثر مواطن على جثمان عمه، عامل بقرية بهناي، التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، داخل مسكنه، وتبين أنه توفي منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مستشفى الباجور التخصصي.
تفاصيل العثور على جثة شخص داخل منزله
تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغ بعثور مواطن على جثمان عمه، ر م عامل، 47 عاما، مقيم بقرية بهناي التابعة لدائرة المركز، متوفيا داخل مسكنه.
وبالانتقال والفحص، تبين أن العامل متوفيا منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.
وأكد مصدر أمني أن الجثة ليس بها إصابات ظاهرة وأن المعاينة المبدئية تشير إلى أن الوفاة طبيعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.