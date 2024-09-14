متوفى من 3 ايام، العثور على جثة شخص داخل منزله بالمنوفية

عثر مواطن على جثمان عمه، عامل بقرية بهناي، التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، داخل مسكنه، وتبين أنه توفي منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مستشفى الباجور التخصصي.

تفاصيل العثور على جثة شخص داخل منزله



تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغ بعثور مواطن على جثمان عمه، ر م عامل، 47 عاما، مقيم بقرية بهناي التابعة لدائرة المركز، متوفيا داخل مسكنه.



وبالانتقال والفحص، تبين أن العامل متوفيا منذ ثلاثة أيام، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.



وأكد مصدر أمني أن الجثة ليس بها إصابات ظاهرة وأن المعاينة المبدئية تشير إلى أن الوفاة طبيعية.