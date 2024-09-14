محاكمات الأسبوع الجاري، أبرزها محاكمة لاعب الزمالك ومدير أعمال حلمي بكر

تواصل المحاكم الجنائية الأسبوع الجارى نظر عدد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام والتى المقرر أن يتم الفصل فيها، تلك التي نسردها في سياق السطور التالية..

لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح

تنظر محكمة جنايات مطروح، الإثنين المقبل، محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح والمتهم بدهس أمين شرطة.

استئناف مدير أعمال حلمي بكر

تنظر محكمة مستأنف الجيزة، غدا الأحد، أولى جلسات استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

محاكمة المتهمين بالاعتداء عامل الدليفري

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهمين في واقعة مشاجرة والاعتداء على سائق تاكسي بمنطقة سموحة.

محاكمة أحمد ياسر المحمدي

تنظر محكمة جنح عابدين، غدا الأحد أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب الريان القطري، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر وذلك أمام محكمة جنايات عابدين.

رشوة وزارة الري

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، غد الاحد محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الري، للمرافعة عن المتهمين الأول والثاني.