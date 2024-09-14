إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات برأس البر
أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة (تسير عكس الاتجاه) بثلاث سيارات على طريق رأس البر التابع لمحافظة دمياط.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يشير إلى وقوع حادث تصادم على طريق رأس البر ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات كانت واحدة منها تسير عكس الاتجاه، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة أثناء عودتهم من “مصيف”، ونقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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