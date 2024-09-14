أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بـ 6 أكتوبر

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ملاكي، عند الكيلو 48 قبل محطة تحصيل الرسوم، في اتجاه المخرج لطريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

والمصابون: رشا سنوسي 45 سنة، فرح عادل 15 سنة، سيف عادل 9 سنوات، فارس جبيلي 48 سنة، هايدي جبيلي 45 سنة، نور كامل جبيلي 8 سنوات، محمد طارق جبيلي 9 سنوات، مصطفى كامل جبيلي 12 سنة.

وتواصل الخدمات المرورية رفع حطام السيارتين التي تهشم إثر التصادم وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 5 من أسرة.

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة العمليات بوقوع حادث مروري ووجود مصابين عند مخرج طريق أسيوط الغربي، في اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلتِ الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ملاكي، ونتج عن الحادث تهشم السيارتين وإصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وجرى رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.