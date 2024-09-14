القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما، لرفضه ترك منزله الذي يقطن فيه مع زوجته بدائرة قسم الهرم .

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد آخرين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هما شقيقي طليقة المجني عليه، لرفض الضحية ترك «عش الزوجية» لطليقته، فنشبت بينهم مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهمين باستلال سلاحا أبيض وسددا طعنة نافذة للمجني عليه، حتى سقط قتيلا.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.