انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى بولاق أبو العلا

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت، وانتلقت قوات الحماية المدنية والإسعاف الى مكان البلاغ.

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاجهزة المختصة الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع البلاغ.

فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنيه وملابسات الحادث، فيما تقوم فرق الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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