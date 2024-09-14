الدبدوب المتحرش، حكاية شاب يرتدى ملابس تنكرية يتحرش بالمعلمات بأكتوبر
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام شاب يرتدي ملابس تنكرية في حفل مدرسي، بالتحرش بـ 3 معلمات أثناء حفل استقبال الأطفال في أكتوبر.
تحرش دبدوب بمعلمات داخل مدرسة بأكتوبر
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت استدعاء مقدمات البلاغ لسماع أقوالهن حول ملابسات الواقعة كاملة وكيفية تعرض المتهم لهن خلال الحفل.
وخلال التحقيقات، كشف الضحايا أنهم يتهمن شاب يعمل بشركة لتنظيم الحفلات بالتحرش بهن بعد أن لامس أجزاء حساسة من أجسادهن في حفلة ترحيب بالأطفال الجدد في مدرسة بدائرة أكتوبر مرتديا زي تنكري.
وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال بأنه كان يرتدي ملابس تنكرية وتحرش بهن، تم تحرير المحضر اللازم.
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