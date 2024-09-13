حقيقة تداول فيديو هدم رجال الشرطة أجزاء من منزل بأسيوط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن الزعم بصورة غير دقيقة بقيام رجال الشرطة بهدم أجزاء من منزل أحد الأشخاص بأسيوط.



وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى صدور قرار من الجهات المختصة بأسيوط بإزالة منزلين ملك شخصين أحدهما "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" بسبب تعديهما على أراضٍ زراعية والبناء عليها "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.. وبتاريخ 5 الجاري قامت الجهات المختصة (يرافقها قوة من مركز شرطة منفلوط لتأمينها) بتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه جزئيًا نظرًا لعدم وجود أصحاب المنازل بها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه..

وأكد المصدر الأمني ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.