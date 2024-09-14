السبت 14 سبتمبر 2024
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رياضة

‏دوري أبطال إفريقيا، المريخ السوداني يتقدم على الجيش الملكي 2-0 بالشوط الأول

المريخ السوداني
المريخ السوداني

تقدم فريق المريخ السوداني على نظيره الجيش الملكي بهدفين دون رد  في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما في ذهاب الدور الـ 32 من  دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي المريخ كلا من سعد الدين ومحمد غبان في الدقائق 34، 38. 

 

إينوجو رينجرز يفوز على ساجرادا إسبيرانسا بهدف

وفاز فريق إينوجو رينجرز على نظيره ساجرادا إسبيرانسا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جودسويل أكبابيو في ذهاب الدور الـ 32 من  دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف فريق إينوجو رينجرز اللاعب كاظم أوجونلي في الدقيقة 78.

مواجهات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا الكيني ـ الأهلي 

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز 

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني

دورى أبطال إفريقيا، موعد ومكان مران الأهلي الختامي اليوم في كينيا

الليلة، بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

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الجيش الملكي المريخ المريخ السوداني

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