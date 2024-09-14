دورى أبطال إفريقيا، موعد ومكان مران الأهلي الختامي اليوم في كينيا

الأهلي ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها غدا الأحد، حيث يخوض الفريق مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم السبت في استاد الشرطة الكيني؛ للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎



ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم. ومن المنتظر أن يمثل الأهلي، سامي قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق.

الأهلي، يسمح الأهلي اليوم لوسائل الإعلام في كينيا بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا غدا الأحد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.