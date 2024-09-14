الليلة، بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء اليوم السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يسعي فريق بيراميدز للعودة للقاهرة بفوز مطمئن قبل موقعة الإياب فيدوري ابطال افريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت قائمة بيراميدز لرحلة رواندا 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي