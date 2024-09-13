دوري أبطال إفريقيا، الاتحاد المنستيري يفوز على مولودية الجزائر بهدف

فاز فريق الاتحاد المنستيري التونسي على نظيره مولودية الجزائر بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي الحمادي العقربي ضمن مباريات الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا .

وسجل هدف الفوز لفريق الاتحاد المنستيري اللاعب فورات سلطاني في الدقيقة 23.

مواجهات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا الكيني ـ الأهلي

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني