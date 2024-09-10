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أخبار الفن اليوم: نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية.. فيلم وثائقي جديد يستعرض أسرارا ومحطات من سيرة أهل الفن المصري.. وموعد عرض مسلسل تيتا زوزو

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد  من الأخبار الهامة من أبرزها التحقيق مع المطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

مفاجأة في قصة القبض على سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

 

 كشف مصدر مقرب من المطرب الشعبي، سعد الصغير، مفاجأة عن قصة تعاطيه المخدرات، وذلك بعد القبض عليه في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة.

 

محمد رمضان في الاستديو من أجل أغنية جديدة بالتعاون مع نادر حمدي

 

 

يضع الفنان محمد رمضان اللمسات الأخيرة في الاستديو على أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب بعد نجاحه مؤخرا بعدة أعمال وآخرهم مش فاضي وبمزاجي ومفيش كدة وغيرهم.

 

لم يكن مجرد أغنية ولحن.. ماذا قال عبد الوهاب والرحباني وسحاب والحكيم عن سيد درويش؟

 

عبقرى زمانه، مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى وجاءت وفاته فى مثل هذا اليوم  10 سبتمبر عام 1923  وهو فى الواحد والثلاثين من عمره نكسة للموسيقى والغناء، وتسابق الموسيقيون والفنانون إلى اطلاق الصفات عليه وكتابة الكلمات المؤثرة عنه، فوصفه الأديب عباس محمود العقاد بإمام الملحنين وملهم الكادحين والثائرين.

 

 

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو على قناة DMC

 

 ينطلق قريبًا مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس، وهو عمل جديد تعود به للدراما من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

أغاني الـ cover، باب رزق لمواهب شابة وصلت إلى النجومية من طريق السوشيال ميديا

برغم تزاحم الساحة الغنائية بكم كبير من النجوم الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة، إلا أن هناك جمهورا خاصا لفكرة أغاني الـ cover التي يقدمها قطاع كبير من المطربين الشباب الذين يتمتعون بخامة صوت قوية. 

 

 

التونسية أميمة طالب تطرح "ضعت منك" الأحد المقبل

 

تطرح المطربة التونسية أميمة طالب أغنيتها الجديدة “ضعت منك” يوم الأحد المقبل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

 

نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية

 

تتواجد الفنانة اللبنانية  نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية.

 

 

وزارة الثقافة السعودية تكرم عبادي الجوهر

 

كرمت وزارة الثقافة السعودية المطرب والملحن عبادي الجوهر بجائزة الموسيقى ضمن الجوائز الثقافية الوطنية بالمملكة.

 

 

فيلم وثائقي جديد يستعرض أسرارا ومحطات من سيرة أهل الفن المصري (فيديو)

 

تستقبل الشاشات العربية، غدا الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً الفيلم الوثائقي المعنون بـ«سيرة_الفن.. حكايات عن مصر ومبدعيها» على شاشة الوثائقية. 

 

أبطال عمر أفندي ضيوف "معكم" ومحاكاة لزمن الأربعينيات داخل الاستوديو

 

يحل أبطال مسلسل عمر أفندي ضيوفًا على برنامج "معكم" منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة "ON".

 

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نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية

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