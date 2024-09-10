أغاني الـ cover، باب رزق لمواهب شابة وصلت إلى النجومية من طريق السوشيال ميديا

أغاني الـ cover ، برغم تزاحم الساحة الغنائية بكم كبير من النجوم الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة، إلا أن هناك جمهورا خاصا لفكرة أغاني الـ cover التي يقدمها قطاع كبير من المطربين الشباب الذين يتمتعون بخامة صوت قوية.

وفكرة أغنية "cover" قائمة على إعادة تقديم أغنية لنجم من مطرب شاب يتمتع بموهبة ويستطيع أن يستغلها من خلال السوشيال ميديا لكي يصل إلى الجمهور.

نجاح أغاني الـ cover

ومن أبرز النجوم الشباب الذين قدموا أغاني الـ cover المطربة زينة عماد والتي استطاعت أن تلفت نظر الجمهور إليها بتقديمها عدد كبير من أغاني لنجوم آخرين ومن أبرز أعمالها إعادة تقديم أغنية لو هتسيب والذي قدمها محمد حماقي غي عام 2020 بالإضافة إلي تقديمها لأغنية أوعديني للمطرب رامي جمال الذي قدمها في ألبوم أحنا ملناش إلا بعض عام 2016 وقدمت أيضا أغنية ياما القمر علي الباب

نجوم أغاني الـ cover

واستطاعات زينة عماد أن تلفت نظر حماقي بعد تقديمها لعدة أغاني له وشاركت معه في إحدى حفلاته بجدة

ونذهب إلى المطربة الشابة كارلا شمعون والتي قدمت أغنية فاضي شوية للنجم حمزة نمرة بالإضافة إلي المطربة نادين تيسير التي قدمت أغنية ياريتك فاهمني للنجمة أنغام، ونذهب إلي المطرب أحمد السويسي والذي أعاد تقديم مش باقي غير أشواقي للفنان آدم وأعاد تقديم أغنية مابقتش بفكر فيها لتامر عاشور بالإضافة إلى مروان يوسف ومريم النجار حيث أنهما أعادوا تقديم ديو موضوع رجوعنا لتامر حسني