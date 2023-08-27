الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أميمة طالب تضع اللمسات النهائية لألبوم تذكر النسيان

أميمة طالب، فيتو
أميمة طالب، فيتو

حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة أميمة طالب، حيث تضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها الجديد الذي يضم ٨ أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال، مقسمة على ألبومين، يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان"

 

 ويضم الألبوم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى. 

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تصوير أغاني الكليب بالكامل

أميمة انتهت أيضًا من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إدارة المخرج حسن غدار، وتميز التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد مع التنوع الموسيقي والمقامات اللحنية التي صاغها الموسيقار طلال، في تعاون شعاره الطرب ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

 

تعاون أميمة طالب والموسيقار طلال

أميمة طالب كشفت عن سعادتها وامتنانها بأغاني الألبوم، مع تأكيدها أنها تقدم مجموعة من الأعمال الغنائية الاستثنائية من خلال هذا التعاون مع الموسيقار طلال، لحرصه الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مع تأكيدها على تفاؤلها الشديد بتفاصيل الأغنيات الجديدة، وأنها سعيدة بتقديم العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

 

وأضافت أميمة إلى أنها وقعت في غرام أغنياتها الجديدة منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، والحالة الإبداعية التي واكبت تسجيلها للأغاني وتصويرها لكل أغاني الألبوم في باريس، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائمًا من خلال تجربة رائعة، مغلفة بحالة طربية وقيمة فنية مميزة، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا، مع أمنياتها أن تنال هذه الأغنيات الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور، وتقدم التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل.

 

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اميمة طالب المطربة أميمة طالب طلال

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