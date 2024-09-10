وزارة الثقافة السعودية تكرم عبادي الجوهر

كرمت وزارة الثقافة السعودية المطرب والملحن عبادي الجوهر بجائزة الموسيقى ضمن الجوائز الثقافية الوطنية بالمملكة.

ونشر عبادي الجوهر صورة له من حفل التكريم وكتب عبر حسابه على منصة X: كل الشكر لوزارة الثقافة ولسمو الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود لتكريمي بـ جائزة الموسيقى ضمن الجوائز الثقافية الوطنية وغير مستغرب من المملكة العربية السعودية في تكريم المبدعين والمتميزين دائمًا.

حفل عبادي الجوهر في جدة

وأحيا الفنان السعودي عبادي الجوهر الشهر الماضي حفلًا في مدينة جدة وسط حضور جماهيري كبير.

وشدا عباد الجوهر بباقة من أجمل أغنياته ومن بينها أغنية “قالوا ترى”، والتي تفاعل معها الحضور بحرارة شديدة.

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