تتواجد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين صورة برفقة نانسي عجرم عبر حسابه على منصة X وكتب قائلا: مع الجمال كُله حبيبتى وصديقتى الفنانة نانسى عجرم نورتي مصر بلدك، وإن شاء الله مكملين حاجات حلوة ونجاحات مُختلفة.

أغنية من نظرة

وفي وقت سابق، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

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