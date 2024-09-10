الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية

نانسي عجرم مع تامر
نانسي عجرم مع تامر حسين، فيتو

تتواجد الفنانة اللبنانية  نانسي عجرم في القاهرة لتسجيل أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية.

 

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين صورة برفقة نانسي عجرم عبر حسابه على منصة X وكتب قائلا: مع الجمال كُله حبيبتى وصديقتى الفنانة نانسى عجرم نورتي مصر بلدك، وإن شاء الله مكملين حاجات حلوة ونجاحات مُختلفة.

أغنية من نظرة

وفي وقت سابق، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية من نظرة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نانسي عجرم تشارك جمهورها أغنية "من نظرة"

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

الطريق إلى المغرب 2025، تألق العرب بقيادة مصر وتعثر نيجيريا والكاميرون

مواطنون يشكون من عدم وجود خدمات الصرف الصحي بمنطقة الخرسا بسوهاج

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

تكريم 70 متفوقا من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تمنع الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية