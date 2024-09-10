فيلم وثائقي جديد يستعرض أسرارا ومحطات من سيرة أهل الفن المصري (فيديو)

تستقبل الشاشات العربية، غدا الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً الفيلم الوثائقي المعنون بـ«سيرة_الفن.. حكايات عن مصر ومبدعيها» على شاشة الوثائقية.

فيلم سيرة الفن

ويوثق الفيلم جوانب ومحطات من سيرة الفن المصري بوصفه أداة من أدوات القوى الناعمة، مسلطًا الضوء على أوجه اهتمام الدولة المصرية بالفن والفنانين، مع استعراض قصة إطلاق "عيد الفن" في مصر لأول مرة قبل نحو نصف قرن، في سبعينيات القرن الماضي.

قصة فيلم سيرة الفن

كما يلقي الفيلم الضوء على دور الفن في عدد من المحطات الوطنية المهمة، مثل: ثورة يوليو 1952، وحرب السادس من أكتوبر المجيدة، وثورة المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية في الثلاثين من يونيو 2013.

وتظهر خلال الفيلم شخصيات فنية بارزة للحديث عن قيمة الفن المصري وريادته، منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والشاعر الكبير جمال بخيت، والفنان القدير رشوان توفيق.