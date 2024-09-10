قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

قامت قوات الأمن الإكوادورية بتفجير طائرة مسيرة كبيرة محملة بالمتفجرات على سقف أحد السجون في جواياكيل التي تبعد 250 كيلومترا عن عاصمة البلاد.

ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لانفجار طائرة مسيرة كبيرة الحجم على سطح سجن شديد الحراسة في الإكوادور.

وجاء في بيان صادر عن قوات الأمن الإكوادورية: "أحبطت قوات الأمن هجوما إرهابيا في مركز الاحتجاز الثالث المعروف باسم "لا روكا" حيث يقضي العديد من المجرمين البارزين أحكاما بالسجن.

وتعتقد الشرطة أن المهاجمين، أرادوا باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات جعل السجن غير صالح للاستخدام.

وقالت وزارة الداخلية الإكوادورية إنه بعد اكتشاف طائرة مسيرة كبيرة رباعية المراوح محملة بالمتفجرات على سطح السجن أجرى موظفو السجن تفجيرا مسيطرا عليه للطائرة الخطيرة.

يذكر أن الإكوادور شهدت عام 2024 ارتفاعا حادا لعدد الجرائم. وفي 7 يناير الماضي هرب من "لاروكا" خوسيه ماسياس ويليامز رئيس عائلة لوس تشونيروس الإجرامية.

وفي 9 يناير أعلن الرئيس دانييل نوبوا الأحكام العرفية في البلاد، وبعد ذلك وقعت أعمال شغب في عدة سجون. وفي اليوم نفسه، استولى أكثر من 20 مجرما على المكتب الرئيسي لشركة التلفزيون في جواياكيل.